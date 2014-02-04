Збірна України з біатлону посіла 5-е місце в чоловічій естафеті на чемпіонаті Європи

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Чоловіча четвірка у складі Олександр Дахно, Руслан Ткаленко, Дмитро Русинів та Віталій Кільчицький виступила набагато краще, ніж двома годинами раніше жіноча команда, яка подолала у загальній складності 11 штрафних кіл. Цього разу, команда жодного разу не дозволила собі залишити невраженими мішені у стрільбі з положення лежачи. Правда, в стійці, Ткаленко і Русинів допустили помилки, не закривши по дві мішені - чотири штрафних кола.

У підсумку, команда фінішувала на 5-му місці, з відставанням в 2 хв. 54 сек.

Без штрафних кіл сьогодні подолали дистанцію переможець естафети збірна Австрії і команда, що посіла друге місце - Норвегія. Третіми фінішували німці, четвертими - росіяни.

Чемпіонат Європи в Нове-Мєсто проходив з 27 січня по 4 лютого. Збірна України завоювала 1 золоту, 2 срібні та 2 бронзові медалі.