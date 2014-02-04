Австрійцям пригрозили викраденням двох олімпійців у Сочі

Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на австрійську APA.

Генеральний секретар НОК Австрії Пітер Меннел розповів, що в листі невідомі загрожують викрасти гірськолижницю Марліс Шильд і скелетонистку Жанін Флок.

За словами Меннела, спортсменки були проінформовані про погрози на їх адресу. Меннел додав, що Шильд і Флок спокійно поставилися до події. Сам лист було передано в кримінальну поліцію.

APA зазначає, що в Сочі за межами олімпійського селища австрійських спортсменів будуть супроводжувати два працівника спецпідрозділу «Кобра».

32-річна Шильд виграла два срібла і бронзу на Іграх-2006 у Турині та Олімпіаді 2010 року у Ванкувері. На чемпіонатах світу гірськолижниця завоювала сім нагород, в тому числі два золота. 24-річна Флок тричі ставала кращою на чемпіонатах Австрії.

Раніше листи з погрозами отримали в НОК Німеччини, Італії, Словенії та Угорщини. Представники оргкомітету Ігор-2014 назвали ці загрози несуттєвими. Президент Росії Володимир Путін заявив, що спортсменам та гостям Олімпіади не варто турбуватися про свою безпеку.

Як повідомляв УНІАН, Ігри в Сочі пройдуть з 7 по 23 лютого.