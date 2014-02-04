Дарина Зевіна оновила рекорд України в плаванні
13:24, 04 лютого 2014Спорт
1
Дарина Зевіна у перший день Кубка України з плавання, який проходить у Дніпропетровську, встановила національний рекорд.
Дарина Зевіна / swimdream.org
Про це УНІАН повідомилил у Федерації плавання України.
Плавчиня побила рекорд у запливі на 50-метрівці на спині. Її результат – 28.38.
Дарина на 0,07 секунди перевищила своє ж досягнення, яке вона встановила три роки тому на чемпіонаті світу з плавання серед юніорів у Лімі (Перу).
Спортсменка також виборола на Кубку України дві золоті медалі (на 200-метрівці на спині та на 100-метрівці вільним стилем).
Кубок України з плавання триватиме в Дніпропетровську до 9 лютого.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter