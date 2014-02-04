Дарина Зевіна оновила рекорд України в плаванні

Про це УНІАН повідомилил у Федерації плавання України.

Плавчиня побила рекорд у запливі на 50-метрівці на спині. Її результат – 28.38.

Дарина на 0,07 секунди перевищила своє ж досягнення, яке вона встановила три роки тому на чемпіонаті світу з плавання серед юніорів у Лімі (Перу).

Спортсменка також виборола на Кубку України дві золоті медалі (на 200-метрівці на спині та на 100-метрівці вільним стилем).

Кубок України з плавання триватиме в Дніпропетровську до 9 лютого.