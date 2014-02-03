ЗМІ: На відкритті Олімпіади в Сочі збірна Росії вийде під пісню "Тату"

Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на видання «Бізнес Online», кореспондент якого побував 1 лютого на репетиції церемонії відкриття.

Кореспондент «Бізнес Online» зазначає, що вибір такої композиції для виходу збірної Росії викликав неоднозначну реакцію у присутніх на стадіоні. В чому це виявилося, кореспондент видання не уточнив.

Читайте такожУ Сочі почалося заселення олімпійських сілТакож, як повідомляє російський сайт, одна з глядачок розповіла в інтерв'ю «Російській службі новин», що на репетиції гурту «Тату» не було. Однак, коли зазвучала композиція «Нас не догонят», всі 40 тисяч глядачів стали на ноги.

Про те, що на відкритті Ігор-2014 виступить група «Тату», стало відомо 30 січня. Хто ще з музикантів братиме участь у церемонії, залишається невідомим.

Церемонія відкриття Олімпіади відбудеться в п'ятницю, 7 лютого на стадіоні «Фішт». Початок - о 20:14 за московським часом.