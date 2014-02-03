Олена Підгрушна – найкраща спортсменка січня в Україні

Про це УНІАН повідомили у НОК України

Підгрушна першою з українських спортсменів виборола медаль в олімпійському 2014 році. На початку січня біатлоністка посіла третю сходинку у спринті на етапі Кубка світу, який відбувся в німецькому Оберхофі.

Відзначимо гарну тенденцію наших лідерів біатлону напередодні сочинської Олімпіади. У минулому місяці саме представниця цього виду спорту була визнана найкращою спортсменкою грудня. Після свого тріумфального виступу на етапах світового Кубка це престижне звання було присвоєно Валентині Семеренко.