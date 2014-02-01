Помер колишній тренер збірної Іспанії та «Барселони»

Про це повідомляє іспанська Marca.

Тренер помер в суботу рано вранці у столичній Clínica Cemtro.

Піком кар'єри Арагонеса стала перемога на чолі збірної Іспанії на Євро-2008. Саме ця команда, яку створив Арагонес, потім виграла чемпіонат світу-2010 і Євро-2012, фінал якого пройшов у Києві. Після Євро-2008 командою керує Вісенте Дель Боске.

Також тренер відомий своєю роботою з клубними командами. Він тренував «Атлетіко», «Барселону», «Севілью», «Валенсію», «Мальорку», «Бетіс», «Еспаньол», «Ов'єдо» і турецький «Фенербахче». Найбільшого успіху він добився з «Атлетіко», з яким ставав чемпіоном Іспанії.