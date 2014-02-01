Помер колишній тренер збірної Іспанії та «Барселони»
11:30, 01 лютого 2014Спорт
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У Мадриді у віці 75 років помер колишній тренер збірної Іспанії і «Барселони», чемпіон Європи-2008 Луїс Арагонес.
Луїс Арагонес / newsbarca.com
Про це повідомляє іспанська Marca.
Тренер помер в суботу рано вранці у столичній Clínica Cemtro.
Піком кар'єри Арагонеса стала перемога на чолі збірної Іспанії на Євро-2008. Саме ця команда, яку створив Арагонес, потім виграла чемпіонат світу-2010 і Євро-2012, фінал якого пройшов у Києві. Після Євро-2008 командою керує Вісенте Дель Боске.
Також тренер відомий своєю роботою з клубними командами. Він тренував «Атлетіко», «Барселону», «Севілью», «Валенсію», «Мальорку», «Бетіс», «Еспаньол», «Ов'єдо» і турецький «Фенербахче». Найбільшого успіху він добився з «Атлетіко», з яким ставав чемпіоном Іспанії.
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