Гравець київського «Динамо» Рибалка продовжить виступати в «Словані»
18:40, 31 січня 2014Спорт
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23-річний півзахисник київського «Динамо» Сергій Рибалка і другу половину сезону 2013/14 проведе в оренді в чеському клубі «Слован» (Ліберець).
Сергій Рибалка / footboom.com
Про це УНІАН повідомили у прес-службі ФК «Динамо».
Нагадаємо, що в першій частині поточного сезону Рибалка провів за ліберецький клуб у всіх турнірах 27 матчів (26 в основі), забив вісім голів і віддав дві гольові передачі.
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