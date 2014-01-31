Гравець київського «Динамо» Рибалка продовжить виступати в «Словані»

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ФК «Динамо».

Нагадаємо, що в першій частині поточного сезону Рибалка провів за ліберецький клуб у всіх турнірах 27 матчів (26 в основі), забив вісім голів і віддав дві гольові передачі.