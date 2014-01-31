Гравець київського «Динамо» Рибалка продовжить виступати в «Словані»

18:40, 31 січня 2014
Спорт
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23-річний півзахисник київського «Динамо» Сергій Рибалка і другу половину сезону 2013/14 проведе в оренді в чеському клубі «Слован» (Ліберець).

Сергей Рыбалка / footboom.com

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ФК «Динамо».

Нагадаємо, що в першій частині поточного сезону Рибалка провів за ліберецький клуб у всіх турнірах 27 матчів (26 в основі), забив вісім голів і віддав дві гольові передачі.

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