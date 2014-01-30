«Металіст» програв ЦСКА в першому матчі Об'єднаного Суперкубка

Про це повідомляє офіційний сайт турніру.

Перша гра турніру за участю чотирьох найсильніших команд України і Росії (по дві з кожної сторони) виявилася не дуже видовищною і багатою на небезпечні моменти. Більше того, обидві команди не зуміли навіть з напів моментів нічого створити. У підсумку основний час матчу завершився нульовою нічиєю.

У серії пенальті, яка послідувала за основним часом гри, харків'яни били не дуже впевнено, чим сповна скористалися гості. Обидві команди пробили по чотири пенальті, чого вистачило для виявлення переможця. У харків'ян не реалізували свої удари Марко Девіч і Дієго Соуза, а Себастьян Бланко і Олександро Гомес забили голи. У свою чергу, у ЦСКА всі чотири удари у виконанні Сергія Чепчугова, Олександра Цауні, Костянтина Базелюка і Алана Дзагоєва були точними - 4:2.

Згідно з регламентом турніру, ЦСКА за перемогу в серії пенальті отримав два очки, «Металіст» - 1. Також сьогодні ввечері в першому турі зустрічаються «Шахтар» і «Зеніт».

Як повідомляв УНІАН, турнір за участю «Шахтаря», «Металіста», «Зеніту» і ЦСКА проходить в Ізраїлі з 30 січня по 5 лютого.