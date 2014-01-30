Збірна України виграла стартовий матч футзального Євро

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Згідно з формулою турніру 12 команд розділені на 4 групи по 3 команди. У групі А компанію українцям і румунам становить збірна Бельгії. І в день відкриття чемпіонату матч Бельгія-Румунія завершився розгромом господарів чемпіонату - бельгійської команди - з рахунком 1:6. Перед грою Україна - Румунія прогнози були досить обережними, так як сила румунів здавалася беззаперечною.

Тим не менш, українці з самого початку матчу захопили ініціативу, а на 3-й хвилині Дмитро Сорокін завершив комбінацію партнерів точним ударом. Як виявилося згодом, цей гол став єдиним у матчі і переможним для команди Євгена Ривкіна. Румуни періодично гостро атакували, українці відповідали контратаками, але гольових моментів так і не сталося - 1:0.

Таким чином, у турнірній таблиці в українців і румунів по 3 очки, у Бельгії - 0. І у випадку, якщо збірна України навіть зіграє внічию з Бельгією в заключному матчі групи А, який відбудеться 1 лютого, команда посяде перше місце і вийде в чвертьфінал

Чемпіонат Європи з футзалу проходить в Бельгії з 28 січня по 8 лютого.