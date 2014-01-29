Еліна Світоліна перемогла 14-ту ракетку світу

Про це повідомляє офіційний сайт турніру.

Матч затягнувся на три партії, причому другу українка програла всуху - 0:6. Тим не менш, в стартовому сеті наша спортсменка зуміла виграти з переконливим рахунком 6:3, а у вирішальній третій партії рівна боротьба тривала до рахунку 5:5. А в самій кінцівці переконливіше була Світоліна, яка виграла з рахунком 7:5.

Наступна суперниця українки визначиться сьогодні ввечері.

Як повідомляв УНІАН, раніше, на першому турнірі року із серії Великого шолому - Відкритому чемпіонаті Австралії - Світоліна обіграла тенісистку, що входить в ТОР-20 світового рейтингу, росіянку Світлану Кузнєцову. А потім дійшла до третього кола змагань, що стало кращим виступом серед усіх представників країни на змаганнях в Мельбурні.