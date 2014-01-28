Президент ФФУ закликав уболівальників залишатися осторонь політики

Про це йдеться у заяві голови ФФУ, яка розміщена на офіційному сайті федерації.

Зокрема, Коньков зауважив: «Сьогодні вважаю необхідним звернутися до вас. Нещодавно, даючи інтерв’ю, і в чергове говорячи про аполітичність футболу, я зазначав, що час в країні дуже непростий. І від цього неможливо відхреститися. І мені дуже шкода, що до процесу долучилися вболівальники. Ще раз наголошую на розмежуванні футболу і політики. Футбол не повинен бути важелем впливу на політичні рішення, навіть у такий складний період. Ніхто не відміняє права будь-якого громадянина на вираження своєї позиції і на свободу висловлювань. Це гарантується основним законом України − Конституцією. Але, вплутуючи клубні прапори, люди перестають висловлюватись лише від себе. Вони починають виступати не як окремі громадяни, а як фан-угрупування від того чи іншого футбольного суб’єкту».

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Підсумовуючи, голова ФФУ зазначив: «Наголошую - футбольний вболівальник не повинен бути учасником дій, що призводять до кровопролиття. Тим більше − ставати його ініціатором. Впевнений, що прихильники клубів, як і раніше, проявлятимуть притаманні їм мудрість та розум. Глибоко переконаний у вашій зваженості та розумінні».

Зазначимо, що фани футбольних клубів долучилися до акцій протесту після подій 22 січня, коли в Києві під час сутичок з правоохоронцями були поранені кілька сот демонстрантів, кілька людей загинули. Після цього про свою підтримку протестувальникам в Києві та регіонах заявили фанатські групи київського «Динамо», харківського «Металісту», донецького «Шахтаря», львівських «Карпат», полтавської «Ворскли», одеського «Черноморця», луганської «Зорі». Кількість фанатських груп та клубів, які вони представляють, постійно зростає. У деяких містах вони вийшли на захист протестувальників проти правоохоронців та провокаторів.