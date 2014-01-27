«Донбас» виграв матч КХЛ у «Локомотива»

Як повідомляє кореспондент УНІАН, це був третій матч команди в домашній серії з чотирьох ігор.

"Донбас", який обіймав до гри четверте місце в турнірній таблиці Конференції Захід вважався фаворитом у матчі з клубом з Ярославля, який замикає вісімку найсильніших. І хід матчу повністю підтвердив передматчові розклади.

Протягом усіх трьох періодів донеччани мали перевагу, і кожну з трьох 20-хвилинок виграли з однаковим рахунком 1:0. Голи у складі господарів майданчика закинули Віктор Захаров, Лукаш Кашпар і Клей Уілсон.

Таким чином, після 49 ігор на рахунку донеччан 88 очок і команда ділить 3-4 місця в турнірній таблиці Заходу з чеським клубом «Лев» (Прага). Попереду, як і раніше, «Динамо» (Москва) і СКА із Санкт-Петербурга.

Наступний 50-й матч команда в рамках регулярного сезону 2013/14 проведе 29 січня також у Донецьку проти підмосковного «Атланта». Це гра стане для команди останньою перед майже місячною перервою в календарі, пов'язаному з підготовкою національних збірних до хокейного турніру Олімпіади-2014 в Сочі і самими Іграми.