Збірна України з фехтування на шпагах виграла етап Кубка світу

Про це повідомляє офіційний сайт Національної федерації фехтування України.

Богдан Нікішин, Дмитро Карюченко Анатолій Герей та Ігор Рейзлін піднялися на найвищу сходинку п'єдесталу пошани, перемігши у фіналі збірну команду Польщі (17:16). По дорозі до фіналу наші хлопці обіграли команди Казахстану (39:34), Італії (45:35) і Ізраїлю (36:30).

В особистих змаганнях, які передували командному турніру, шанс потрапити в четвірку найсильніших був відразу в двох українців - Анатолія Герея і Богдана Нікішина, однак обидва спортсмени склали зброю в чвертьфіналі. Герей поступився французу Івану Тревежо (13:15), а Нікішин - французу Даніелю Жеренту (11:15).