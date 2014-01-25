Збірна України вдруге поспіль виграла на Кубку Співдружності

Про це УНІАН повідомили у Федерації футболу України.

Українці вже на початку гри отримали відчутну перевагу. Причому, як в рахунку, так і в чисельній перевазі. На 6 -й хвилині Мемешев, що увірвався на швидкості в штрафну суперників, був зупинений підніжкою, за що арбітр без вагань призначив пенальті. Тотовицький впевнено пробив з точки в правий кут воріт – 1:0.

У другому таймі збірна України продовжила натиск. А під завісу матчу відбувся другий гол. За знесення Акулініна у штрафному суперника арбітр призначив пенальті. Акулінін розвів воротаря і м'яч по різних кутах - 2:0. Той же Акулінін вже в компенсований час небезпечно бив зліва в дальній кут, але м'яч пройшов повз ворота.

Як повідомляв УНІАН, напередодні, в стартовому матчі турніру уукраїнці перемогли збірну Киргизстана з аналогічним рахунком – 2:0.