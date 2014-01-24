Визначилась спортивна пара з фігурного катання на Олімпійські ігри в Сочі

Про це УНІАН повідомили в Національному олімпійському комітеті України.

Зазначимо, що ліцензію на Ігри для країни виборола пара Єлизавета Усманцева-Роман Талан, а на чемпіонаті України перемогу здобули Юлія Лаврентьєва-Юрій Рудик, які згодом не дуже вдало змагалися на чемпіонаті Європи. Отже, згідно з ухваленим рішенням сильнішого визначали в очній спортивній боротьбі.

Краще свою програму відкатали Юлія Лаврентьєва-Юрій Рудик, які й вибороли почесне право змагатися з найсильнішими атлетами світу на Олімпійських іграх в Сочі.

Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо, що 42 атлети представлятимуть Україну на XXII зимових Олімпійських іграх в Сочі. Саме такий кількісний склад затвердив Виконавчий комітет Національного олімпійського комітету України на засіданні, яке відбулося 22 січня.