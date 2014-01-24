Виконком УЄФА вирішив розширити число учасників молодіжного Євро

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

З 2017 року до фінальної стадії чемпіонатів Європи серед молодіжних збірних будуть грати 12 команд. До 2000 року фінальні стадії молодіжних ЄВРО не передбачали групового етапу. Згодом вісім учасників стали ділити на дві групи, переможці яких продовжували боротьбу в півфіналах. Цей формат використовувався на восьми чемпіонатах і в останній раз буде застосований на ЄВРО-2015 в Празі, після чого склад учасників фінальної стадії буде збільшений до 12.

В ході першого засідання Виконавчого комітету УЄФА в 2014 році сер Алекс Фергюсон був представлений в якості посла УЄФА з питань тренерської діяльності. Екс-керманич "Манчестер Юнайтед", який очолював один з найсильніших клубів світу більше 20 років, буде входити до складу експертної групи по Лізі чемпіонів УЄФА і головувати на щорічних Форумах елітних тренерів, на яких наставники провідних європейських клубів обговорюють актуальні тактичні і технічні тенденції. Шотландець також буде відвідувати конференції УЄФА для тренерів національних команд, семінари УЄФА з навчання тренерів та заходи програми УЄФА з обміну студентами, передаючи свій досвід наступному поколінню наставників.

Виконавчий комітет УЄФА також схвалив з випробувальним терміном використання "зникаючого спрея" на чемпіонаті Європи-2014 серед юнаків до 17 років, який пройде на Мальті. Арбітри за допомогою спрею відзначають на газоні, звідки повинен проводитися штрафний удар і де повинна стояти стінка. Суддя відміряє відстань у 915 сантиметрів між м'ячем і найближчим до нього захисником, після чого малює на траві білу лінію, що відзначає місце розташування стінки. Ця лінія зникає протягом хвилини, не завдаючи шкоди газону. Якщо нововведення приживеться, то воно може використовуватися і в інших матчах турнірів УЄФА.

Наступна зустріч виконкому УЄФА пройде 25 і 26 березня в Астані (Казахстан) напередодні XXXVIII Чергового Конгресу УЄФА, який запланований на 27 березня.