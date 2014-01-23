«Донбас» виграв у СКА і гарантував собі місце в плей-офф КХЛ

Як повідомляє кореспондент УНІАН, це був перший домашній матч серії ігор донецької команди, яка складається з трьох матчів.

Донеччани відкрили рахунок вже на 9-й хвилині гри, коли точний кидок вдався Клею Уілсону. Але, в самій кінцівці періоду, на 20-й хвилині Віктор Тихонов відновив рівновагу. Другий період проходив у рівній боротьбі, але за 1 хвилину 2 секунди до кінця періоду Олег Піганович зумів вивести «Донбас» вперед - 2:1. А в третьому періоді господарі, протягом двох хвилин довели свою перевагу в рахунку до розгромної. Голи на рахунку Яна Колларжа і Руслана Федотенка - 4:1. Проте, остаточний рахунок матчу на останній хвилині гри встановив Артемій Панарін - 4:2.

Таким чином, після 47 ігор на рахунку «Донбасу» 85 очок і команда знаходиться на 4-му місці в турнірній таблиці конференції " Захід", випередивши московський ЦСКА. Попереду донеччан в таблиці залишаються московське «Динамо», СКА і празький «Лев».

У наступному матчі, 25 січня «Донбас» на своєму майданчику прийматиме «Северсталь» з Череповця.