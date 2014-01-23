Український боксер Макс Бурсак налаштований на перемогу в бою з Флетчером

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час відкритого тренування, що відбулася напередодні у Києві.

Зокрема, Бурсак зазначив: «Самопочуття хороше, налаштований тільки на перемогу. Єдиний момент бентежить - часу залишилося мало. Пропозиція надійшла досить несподівано, і ми його прийняли. Професійний боксер завжди повинен бути готовий вийти в ринг. Ще три дні я буду тренуватися в активному режимі, потім перейдемо до більш щадної підготовки і впевнений, що підійдемо до поєдинку у відмінній формі. Суперник серйозний. Я дивився і його бої в любителях, і профі поєдинки. Флетчер - хороший любитель в минулому і непоганий професіонал. Я налаштований на перемогу, але впевнений, що мене чекає важкий бій, як і його. Він провів менше поєдинків на профірингу, але як показує історія, це не завжди грає на користь суперника».

У свою чергу, тренер боксера Сергій Гордієнко зазначив: «На підготовку часу було мало, довелося прискорюватися. Зараз ми знаходимося на фінальній стадії. Залишилося ще два спаринги і ми відлітаємо у Францію. І там вже будемо доводити підготовку до потрібного рівня. Непростий суперник, з хорошою аматорської школою. Має в активі перемоги над сильними і титулованими суперниками. Він - серйозний суперник і до нього треба готуватися серйозно. Макс йде до своєї мети - стати Чемпіоном світу і коли у нас випала така можливість, ми не можемо її втратити».

Як повідомляв УНІАН, 1 лютого 2014 року в Монте-Карло в рамках великого вечора боксу відбудеться поєдинок між Максом Бурсаком і австралійцем Джерродом Флетчером. На кону бою буде стояти вакантний титул Інтернаціонального чемпіона WBA в середній вазі.