«Будівельник» програв матч Кубка Європи ізраїльському «Ха-Поэлю»

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч здебільшого проходив з перевагою гостей. У першому періоді «будівельники» створили собі перевагу в 6 очок - 26:20, після чого впевнено його утримували. Другу і третю 10-хвилинки гості програли з мінімальним розривом в 1 очко - 30:31 15:16 - зберігши перевагу в загальному рахунку в 4 бали.

Тим не менш, вже в самому початку заключного періоду господарі зрівняли рахунок, а за 6 з половиною хвилин до кінця гри вийшли вперед. Кияни відповіли влучними дальніми пострілами Даріуша Лавриновича, але, разом з тим, нервово і невпевнено грали в обороні. У підсумку, в кінцівці більш успішними були господарі майданчику, які виграли четвертий період з різницею у 8 очок, а матч - «+4».

Кращим гравцем у складі команди-переможниці став Йотам Гальперін, який набрав 19 очок.

Таким чином, після трьох турів на рахунку «будівельників» 1 перемога при 2 поразках. Команда посідає 3-е місце в групі М.