Оприлюднено поіменний список спортсменів на Олімпійські ігри в Сочі

НОК України опублікував поіменний склад національної Олімпійської збірної України на XXII зимові Олімпійські ігри в Сочі.

В цьому списку присутні наступні спортсмени.

Біатлон - Дериземля Андрій, Седнєв Сергій, Семенов Сергій, Прима Артем, Підручний Дмитро, Джима Юлія, Підгрушна Олена, Семеренко Валентина, Семеренко Віта, Бурдига Наталія та Панфілова Марія.

Гірськолижний спорт - Мацьоцька Богдана, Мицак Дмитро.

Лижне двоборство - Пасічник Віктор.

Лижні гонки - Шевченко Валентина, Антипенко Тетяна, Григоренко Катерина, Перехода Руслан, Красовський Олексій.

Санний спорт - Кісь Андрій, Мандзій Андрій, Стецків Олена, Шхумова Олена,

Оболончик Олександр, Захарків Роман.

Сноубординг - Чундак Анна-Марі, Пеняк Йосип.

Фігурне катання - Дунь Дмитро, Хеккен-Кенеді Шиван, Годорожа Яків, Попова Наталія а також пара в парному катанні, або Лаврентьєва Юлія - Рудик Юрій, або Усманцева Єлизавета - Талан Роман. Пара, яка виступатиме в Сочі визначиться після контрольного прокату 24 січня.

Фристайл - Абраменко Олександр, Діденко Надія, Мохнацька Надія, Новосад Анастасія, Полюк Ольга.

Шорт-трек - Власова Софія.

Спортсмени, що знаходяться у листі очікування: Анцибор Марина (лижні гонки), Лісогор Марина (лижні гонки), Пуздерко Микола (фристайл).

Як повідомляв УНІАН, Олімпійські Ігри-2014 в Сочі відбудуться з 7 по 23 лютого.