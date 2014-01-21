Торонто відмовився від боротьби за проведення Олімпіади-2024
12:38, 21 січня 2014Спорт
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Раніше місто двічі претендувало на проведення Ігор і обидва рази програвало
Торонто-2024 / jaredhansendesign.com
Канадський Торонто відмовився від заявки на проведення літньої Олімпіади 2024, після того, як відповідне рішення було ухвалене за підсумками голосування міського комітету по економіці.
Про це повідомляє thestar.com.
Раніше Торонто двічі претендував на проведення Ігор і обидва рази поступався суперникам. Заявка канадців на Олімпіаду-1996 посіла третє місце, а в 2008 році - друга.
Зараз на проведення Олімпіади-2024 претендують не менше 15 міст, серед них Берлін, Баку, Рим, Санкт-Петербург, Стамбул, Париж.
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