Шарапова програла в четвертому колі Australian Open
Третій номер світового рейтингу Жіночої тенісної асоціації росіянка Марія Шарапова програла в матчі 1/8 фіналу Відкритого чемпіонату Австралії посіяній під 20-м номером Домініці Цибулковій зі Словаччини – 6:3, 4:6, 1:6.
Про це повідомляє офіційний сайт змагань.
Шарапова спочатку не виглядала одним із явних фаворитів турніру. До Мельбурну вона приїхала далеко не в кращій ігровій формі й у перших трьох колах змагань проходила опоненток лише за рахунок більш високого класу гри.
У першій же грі з суперницею, яка входить до еліти, росіянка зуміла контролювати хід поєдинку тільки в першій партії, вигравши її з рахунком 6:3. Надалі Цибулкова спочатку у впертій боротьбі виграла другу партію, а потім і зовсім перехопила ініціативу, розгромивши Шарапову у вирішальній третій партії.
Нагадаємо, що напередодні свою боротьбу в Мельбурні також припинила перша ракетка світу американка Серена Уїльямс, яка в 1/8 фіналу поступилася сербській тенісистці Ані Іванович.
Як повідомляв УНІАН, Australian Open-2014 відбувається з 13 по 26 січня. У турнірі брали участь п'ять представників України. Найуспішнішим став виступ Еліни Світоліної, яка дійшла до третього кола змагань – 1/16 фіналу.