Шарапова програла в четвертому колі Australian Open

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Шарапова спочатку не виглядала одним із явних фаворитів турніру. До Мельбурну вона приїхала далеко не в кращій ігровій формі й у перших трьох колах змагань проходила опоненток лише за рахунок більш високого класу гри.

У першій же грі з суперницею, яка входить до еліти, росіянка зуміла контролювати хід поєдинку тільки в першій партії, вигравши її з рахунком 6:3. Надалі Цибулкова спочатку у впертій боротьбі виграла другу партію, а потім і зовсім перехопила ініціативу, розгромивши Шарапову у вирішальній третій партії.

Нагадаємо, що напередодні свою боротьбу в Мельбурні також припинила перша ракетка світу американка Серена Уїльямс, яка в 1/8 фіналу поступилася сербській тенісистці Ані Іванович.

Як повідомляв УНІАН, Australian Open-2014 відбувається з 13 по 26 січня. У турнірі брали участь п'ять представників України. Найуспішнішим став виступ Еліни Світоліної, яка дійшла до третього кола змагань – 1/16 фіналу.