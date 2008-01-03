Результати 21-го туру англійської Прем`єр-ліги

Чотирма матчами закінчився 21-й тур англійської Прем`єр-ліги.

Ліверпуль - Віган 1:1 (Торрес 49 - Брембл 80)

Болтон - Дербі 1:0 (Яннакопулос 90)

Блекберн - Сандерленд 1:0 (Маккарті 57)

Ньюкасл - Манчестер Сіті 0:2 (Елано 37, Желсон 77).

Нагадаємо, що в інших матчах цього туру грали:

Міддлсбро - Евертон 0:2 (Е.Джонсон 67, Макфадден 72)

Редінг - Портсмут 0:2 (Кемпбелл 8, Утака 66)

МЮ - Бірмінгем 1:0 (Тевес 25)

Арсенал - Вест Хем 2:0 (Едуардо 2, Адебайор 18)

Фулхем - Челсі 1:2 (Мерфі 10 пен. - Калу 54, Баллак 61 пен.)

Астон Вілла - Тоттенхем 2:1 (Мелльберг 41, Лаурсен 84 - Дефо 79).

За підсумками туру трійка лідерів: Арсенал (50 очок), МЮ (48), Челсі (44), - зберігає позиції.

"Переслідувачами" можна вважати МСіті (39) і Ліверпуль (38, гра в запасі).

Евертон і Астон Вілла (по 36), Портсмут (34), Блекберн (33) і Вест Хем (29, гра в запасі) - "міцні середняки" з верхньої частини таблиці.

Ньюкасл (26), Тоттенхем (24), Редінг (22), Болтон і Міддлсбро (по 20), Бірмінгем (19) - теж "міцні середняки", але вже з другої половини таблиці.

Ззаду за ними залишаються Віган і Сандерленд (по 17), Фулхем (15) і Дербі (7).