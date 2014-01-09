Українці виграли матч відбіркового циклу з гандболу у команди Люксембургу

Як передає кореспондент УНІАН, це була гра п`ятого туру групового етапу кваліфікації.

У цьому матчі зійшлися лідер і аутсайдер групи. При цьому аутсайдери з Люксембургу гідно протистояли господарям у першій половині, програвши лише з різницею в три м`ячі – 12:15. Проте після перерви українці збільшили перевагу й виграли «+12».

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Кращими гравцями у складі команди цього вечора стали Сергій Бурка і Микола Стецюра, які забили по 8 голів.

Таким чином, після 5-ти турів на рахунку збірної України 4 перемоги при 1 нічиїй та 9 очок.

Доля першого місця в групі вирішиться в матчі завершального туру відбіркових змагань Словенія – Україна, де в Любляні нашу команду влаштує перемога або нічия.