ФІФА вирішила провести Чемпіонат світу 2022 року взимку

Про це заявив генеральний секретар ФІФА Жером Вальке. За словами Вальке, турнір точно не відбудеться в червні-липні (тобто в звичайні дати проведення чемпіонатів світу), повідомляє BBC Sport.

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Питання про можливе перенесення турніру в Катарі обговорювалося з грудня 2010 року, коли ця країна отримала право провести чемпіонат світу. При цьому вперше про рішення провести турнір взимку оголошено офіційно, повідомляє Lenta.ru.

За словами Вальке, першість планети, швидше за все, пройде в період між 15 листопада і 15 січня. Генеральний секретар ФІФА зазначив, що наприкінці листопада і грудні погодні умови в Катарі (за словами Фальке, температура повітря в цей період становить приблизно 25 градусів за Цельсієм) найбільше підходять для гри у футбол.