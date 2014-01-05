Помер знаменитий португальський футболіст Ейсебіо

Ейсебіо, якому 25 січня виповнилося б 72 роки, упродовж більшої частини кар`єри виступав за ”Бенфіку”, у складі збірної Португалії завоював бронзу Чемпіонату світу 1966 року. За даними видання, легендарний португальський футболіст помер через проблеми із серцем.

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Ейсебіо, який 11 разів ставав чемпіоном Португалії, був визнаний найкращим футболістом року в Європі в 1965 році, у складі ”Бенфіки” виграв Кубок чемпіонів у 1962 році. У 64 матчах за збірну забив 41 гол, двічі удостоювався ”Золотої бутси” - призу найкращому бомбардирові чемпіонатів країн, що входять до УЄФА.

Ейсебіо одержав прізвисько Чорна пантера за швидку і технічну гру.