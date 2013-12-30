Футболіста Іллю Цимбаларя поховають в Одесі

Про це повідомляє офіційний сайт ФК Чорноморець, вихованцем школи якого був Цимбалар.

"Громадянська панахида відбудеться в понеділок, 30 -го грудня, о 13-00 біля головного входу стадіону «Чорноморець». Ілля Цимбалар буде похований на Таїровському кладовищі", - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН раніше, в Одесі 28 грудня помер відомий футболіст, майстер спорту Ілля Цимбалар. Як повідомили УНІАН у футбольному клубі «Чорноморець» з посиланням на інформацію футбольного агента і друга Цимбаларя Романа Орещука, футболіст помер на 45-му році життя, пізно ввечері, за попередніми даними, від серцевої недостатності.

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Ілля Цимбалар народився в Одесі 17 червня 1969 року. Футбольну кар'єру розпочав у 1986-му в команді «Чорноморець». У 1993-99-му виступав за «Спартак» (Москва). Був гравцем збірної України, Росії. З 2003-го року перейшов на тренерську роботу.

6-разовий чемпіон Росії (1993, 1994, 1996-1999), 4-разовий володар Кубка Росії (1994, 1998, 2000, 2001), володар Кубка України (1992), найкращий футболіст Росії - 1995.