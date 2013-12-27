«Будівельник» обіграв у гостях лідера Суперліги

Як повідомляє кореспондент УНІАН, кияни виграли другий матч за тиждень. Раніше, у вівторок, 24 грудня, команда обіграла дніпропетровський «Дніпро» - 90:75.

Гра в Южному спочатку проходила в рівній боротьбі. І перша, і друга чверть завершилася внічию - 22:22 і 21:21. А після перерви перевага перейшла до гостей, які виграли третю 10-хвилинку з різницею «+9 » - 27:18. Наприкінці «будівельники» зуміли легко зберегти свою перевагу.

Кращим гравцем матчу у складі гостей став американський легіонер ДеХуан Саммерс, який набрав 34 очки і зробив 11 підбирань.

Таким чином, кияни мають у турнірній таблиці 7 перемог при 5 поразках і займають 5-е місце. Лідирують - «Хімік» і «Донецьк», що мають по 10 перемог при 2 поразках.

Наступну гру, останню в 2013-му році, «будівельники» проведуть 29 грудня. Суперником буде «Дніпро-Азот» з Дніпродзержинська.