ФК "Барселона" відкриє представництво в Сумах

Як передає кореспондент УНІАН, про це у Сумах, повідомив екс-голова Сумської облдержадміністрації, голова Федерації футболу Сумщини Юрій Чмирь, якого 16 грудня було призначено на посаду заступника глави Адміністрації Президента України.

«Керівництво провідного футбольного клубу Іспанії офіційно підтвердило відкриття філії на Сумщині. Це – серйозний крок до розвитку професійного футболу в області. Стандарти та найкращі традиції клубу «Барселона» будуть поширюватись на території регіону. Підтримка керівництва області дасть поштовх юним вихованцям сумської «Барси» потрапити у великий футбол», – наголосив Чмирь.

За його словами, офіційну угоду з ФК «Барселона» буде підписано у січні наступного року, а домовленості про створення в Сумах на території дитячого футбольного центру «Барса» філії провідного іспанського клубу було досягнуто в жовтні під час відвідин центру представниками клубу на чолі з директором департаменту з відкриття академій ФК «Барселона» Реєсом Монтесіносом. Тоді іспанська сторона висловила готовність розпочати на Сумщині масштабну роботу зі створення свого представництва, яке б працювало тут за клубними стандартами. Місцем розташування філії був обраний дитячий футбольний центр «Барса», який відкрився минулого року і де зараз займаються близько 800 спортсменів.

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«Подібне представництво ФК «Барселона» стане першим не тільки в Україні, але й на території країн СНД», – підкреслив Чмирь.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор Янукович, який перебував 4 червня з робочою поїздкою на Сумщині, заявив, що в Україні необхідно готувати програму розвитку футболу. Янукович назвав Сумську область однією з лідерів у розвитку дитячого футболу.

Дитячий ФЦ «Барса» створений у травні 2012 року з метою популяризації дитячого футболу, залучення дітей та підлітків до занять футболом, а також виявлення талантів у Сумській області для подальшої передачі у професійні клуби України та Європи. Навчання в закладі безкоштовне.