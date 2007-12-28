Житомирський мер подарувала школярам футбольне поле
07:40, 28 грудня 2007Спорт
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Наступного року будуть ще кілька
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Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міськради.
Подарунок отримали учні житомирської школи №5.
За словами Житомирського мера, це перший майданчик в Житомирі, побудований за рахунок місцевого бюджету. Вона також поінформувала, що впродовж наступного року планується побудувати ще кілька аналогічних майданчиків.
В.ШЕЛУДЧЕНКО урочисто перерізала червону стрічку і отримала право на перший удар по м’ячу в центрі поля.
Один такий майданчик обходиться міському бюджету в 200 тис. гривень.
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