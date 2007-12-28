Житомирський мер подарувала школярам футбольне поле

До Нового року Житомирський міський голова Віра ШЕЛУДЧЕНКО подарувала школярам футбольний майданчик зі штучним покриттям.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міськради.

Подарунок отримали учні житомирської школи №5.

За словами Житомирського мера, це перший майданчик в Житомирі, побудований за рахунок місцевого бюджету. Вона також поінформувала, що впродовж наступного року планується побудувати ще кілька аналогічних майданчиків.

В.ШЕЛУДЧЕНКО урочисто перерізала червону стрічку і отримала право на перший удар по м’ячу в центрі поля.

Один такий майданчик обходиться міському бюджету в 200 тис. гривень.