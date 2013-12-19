Дочка Берлусконі призначена віце-президентом футбольного клубу ”Мілан”
22:07, 19 грудня 2013Спорт
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Дочка колишнього прем`єр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі Барбара призначена віце-президентом і управляючим директором італійського футбольного клубу ”Мілан”.
Про це повідомляє ІТАР-ТАРС з посиланням на офіційний сайт команди.
Рішення про призначення дочки італійського політика було прийнято на засіданні ради директорів клубу, яке відбулося сьогодні.
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