Україна залишилася на 18-му місці в рейтингу ФІФА

Про це повідомляє офіційний сайт ФІФА.

У першій 20-ці команд зміни відбулися лише наприкінці. Збірна Боснії і Герцеговини, яка вперше в історії потрапила в число учасників фінального турніру Чемпіонату світу, піднялася з 21-го на 19-е місце. Відповідно, на одну сходинку вниз опустилися команди Франції (20-та) і Мексики (21-ша).

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Серед перших 18-ти команд змін не відбулося.

Рейтинг, як і раніше, очолюють національні збірні Іспанії, Німеччини та Аргентини.

Як повідомляв УНІАН, рейтинг ФІФА оновлюється раз на місяць. Наступна версія рейтингу буде опублікована 16 січня. Втім, у ній також не варто очікувати змін, оскільки матчів за участю провідних національних збірних у цей період часу не заплановано.