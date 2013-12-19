Україна залишилася на 18-му місці в рейтингу ФІФА
Збірна України з футболу залишилася на 18-му місці в новому рейтингу Міжнародної федерації футбольних асоціацій (ФІФА), який було опубліковано 19 грудня
Про це повідомляє офіційний сайт ФІФА.
У першій 20-ці команд зміни відбулися лише наприкінці. Збірна Боснії і Герцеговини, яка вперше в історії потрапила в число учасників фінального турніру Чемпіонату світу, піднялася з 21-го на 19-е місце. Відповідно, на одну сходинку вниз опустилися команди Франції (20-та) і Мексики (21-ша).
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Серед перших 18-ти команд змін не відбулося.
Рейтинг, як і раніше, очолюють національні збірні Іспанії, Німеччини та Аргентини.
Як повідомляв УНІАН, рейтинг ФІФА оновлюється раз на місяць. Наступна версія рейтингу буде опублікована 16 січня. Втім, у ній також не варто очікувати змін, оскільки матчів за участю провідних національних збірних у цей період часу не заплановано.