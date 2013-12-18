Суперник донецького "Шахтаря" у Лізі Європи одержав нового тренера

Про це повідомляє офіційний сайт ФК "Шахтар".

Контракт фахівця з «Вікторією» розрахований на 2,5 року – до літа 2016-го.

Нагадаємо, що на цій посаді Угрін змінив Павла Врбу, який раніше прийняв запрошення очолити збірну Чехії.

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"Вікторія" стала суперником "Шахтаря" за результатами жеребкування, яке відбулося 16 грудня. Обидві команди вибули у Лігу Європи з найпрестижнішого футбольного єврокубку - Ліги чемпіонів. Там команди на груповому етапі посіли треті місця у своїх квартетах. "Шахтар" за підсумками групового турніру поступився англійському "Манчестер Юнайтед" і німецькому "Байєру", випередивши іспанський "Реал Сосьєдад". У свою чергу, "Вікторія" не змогла на рівних змагатися з англійським "Манчестер Ситі" і німецькою "Баварією", обійшовши російський ЦСКА.