Суперник донецького "Шахтаря" у Лізі Європи одержав нового тренера
Новим головним тренером суперника «Шахтаря» по 1/16 фіналу Ліги Європи - чеської "Вікторії" (Пльзень) - призначено Душана Угріна
Про це повідомляє офіційний сайт ФК "Шахтар".
Контракт фахівця з «Вікторією» розрахований на 2,5 року – до літа 2016-го.
Нагадаємо, що на цій посаді Угрін змінив Павла Врбу, який раніше прийняв запрошення очолити збірну Чехії.
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"Вікторія" стала суперником "Шахтаря" за результатами жеребкування, яке відбулося 16 грудня. Обидві команди вибули у Лігу Європи з найпрестижнішого футбольного єврокубку - Ліги чемпіонів. Там команди на груповому етапі посіли треті місця у своїх квартетах. "Шахтар" за підсумками групового турніру поступився англійському "Манчестер Юнайтед" і німецькому "Байєру", випередивши іспанський "Реал Сосьєдад". У свою чергу, "Вікторія" не змогла на рівних змагатися з англійським "Манчестер Ситі" і німецькою "Баварією", обійшовши російський ЦСКА.