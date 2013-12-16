«Портленд» став одноосібним лідером чемпіонату НБА

Про це повідомляє офіційний сайт ліги.

«Портленд» отримав четвертую перемогу поспіль у вкрай складному матчі, де все вирішилось в овертаймі. Разом з тим, під час гри гості з Портленда спочатку вигравали з різницею в 11 очок, а потім і програвали – «-13». Проте в основний час переможця так і не було виявлено. В овертаймі перевага гостей становила 2 бали. У результаті – 109:111.

Кращим гравцем матчу у складі переможців став Ламаркус Елдридж, який набрав 27 очок.

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Інший лідер чемпіонату – «Індіана Пейсерз» - у ніч на понеділок гру не проводила.

У ще одному матчі дня «Фіннікс Санс» переграв «Голден Стейт Уоріорс» - 106:102. Українські легіонери «Фіннікса» В’ячеслав Кравцов і Олексій Лень у цій грі участі не брали.

У турнірній таблиці у «Портленда» 21 перемога і 4 поразки, тоді як у «Індіани» - 20/3, а у «Сан-Антоніо» - 19/4.