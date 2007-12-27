Клуби Вищої ліги України залишають ПФЛ

Професійна футбольна ліга (ПФЛ) дозволила клубам Вищої ліги, які хочуть створити Прем`єр-лігу, залишити свої ряди. Таке рішення було ухвалене вчора на позачерговій Конференції ПФЛ.

Як повідомляє ЛІГАБізнесІнформ, з посиланням на прес-службу ПФЛ, голосуванню передувала нетривала за часом доповідь президента ПФЛ Равіля Сафіулліна, в якому він акцентував особливу увагу на невідворотності процесу створення Прем`єр-ліги. Першим кроком до виникнення нового об’єднання професійних клубів, на думку Р.Сафіулліна, було збільшення кількості телетрансляцій, другим - створення в жовтні минулого року робочої групи, що узяла на себе зобов`язання знайти вихід з непростої ситуації.

Президент ПФЛ особливо підкреслив, що ситуація ця, в першу чергу, категорично не влаштовувала власників елітних вітчизняних команд. Люди, що вкладають серйозні гроші в український футбол, зійшлися в думці: нинішня система ПФЛ не в силах захистити права і інтереси клубів. За словами Равіля Сафіулліна, приводів для незадоволення предостатньо. Серед них рівень суддівства, календар змагань і ліміт на легіонерів згадувалися найчастіше.

Представники "вишки" вважають, що нинішню ПФЛ необхідно зберегти як повноцінний робочий орган, з яким новостворена Прем`єр-ліга підпише договір про узгодження календаря, переходи футболістів і т.д.

Але головним завданням нового об’єднання є неодмінне посилювання фінансових вимог до охочих залучитися до еліти. Бюджет не менше ніж $5 млн. і арена, яка повністю відповідає сучасним міжнародним стандартам - обов`язкові для клубів Прем`єр-ліги. Для кращих колективів Першої ліги, прагнучих підвищити свій статус, ніхто не робитиме виключень.

Федерація футболу України бажає лише зберегти незалежність суддів від власників клубів і інших органів влади, хоча члени Прем`єр-ліги отримають також право на контроль суддівства. До початку нового сезону федерація готова рекомендувати Лізі 16 - 18 найбільш підготовлених рефері. Ну а якщо у якої-небудь команди виникнуть претензії до окремих арбітрів, то вони зможуть внести кадрові корективи.

На даний момент готуються відповідні документи, які на початку 2008 року надійдуть на затвердження ФФУ.

Нагадаємо, в жовтні відбулася нарада з особистою участю всіх керівників футбольних клубів Вищої ліги України, на якому було ухвалено рішення про створення в українському футболі Прем`єр-ліги.