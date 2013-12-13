Суркіс: 2013-й рік виявився для "Динамо" однозначно провальним (відео)

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс після перемоги над "Рапідом" заявив, що в понеділок у нього відбудеться зустріч з головним тренером команди Олегом Блохіним, після якої можуть бути прийняті якісь рішення, пише ТСН-ПроСпорт.

- Сподіваюся, що ця зимова пауза піде нам на користь, і ми зробимо відповідні висновки. Навіть гра з австрійцями дала масу інформації. Мені здається, треба грати щільніше, грати, я б сказав: зліше, - і домагатися результату в матчах з такими командами треба, не змушуючи вболівальників нервувати. Але це футбол, ми могли і більше забити, і пропустити більше. Добре, що пройшли далі.

- В цілому, підсумки сезону для "Динамо" більш позитивні чи негативні?

- Я б не хотів підводити підсумки сезону, тому що він у розпалі, пройшла тільки половина. Ми пройшли далі в Лізі Європи, ділимо 2-3 місце в чемпіонаті України, і в нас є всі шанси боротися за чемпіонство, я вважаю.

Але якщо говорити про 2013-й рік, то він був однозначно провальним, і я це зараз сказав хлопцям.

Навесні ми посіли третє місце, у другій половині року ми адаптували новачків. Але команда сьогодні не на тих місцях, на яких повинна бути.

А позитив у тому, що нам вдалося всіх новачків, а вони дуже сильні гравці, якось адаптувати в команді. Я сподіваюся, що зимова пауза нам принесе гарну підготовку, і навесні ми будемо боротися за найвищі місця.

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Я сьогодні по очах і по тому, що відбувається в роздягальні, бачу, що новачки вже майже адаптувалися: по-іншому дивляться на багато речей. Той же Ленс в першому таймі вийшов, як на прогулянку, а після перерви він вже почав робити те, що і повинен робити крайній хав: не тільки грати на атаку, створювати моменти біля чужих воріт, але ще й оборонятися.

Те ж саме я і сказав Ярмоленко. У нього, видно, не пішла спочатку гра, він почав нервувати.

- Ви вже знаєте, про що будете говорити з Олегом Блохіним за підсумками року?

- Ми з Олегом Володимировичем, в принципі, домовлялися зустрітися сьогодні, але я запропонував не поспішати, а зібратися з думками, охолонути і не робити висновки по гарячих слідах. Природно, обидва перенервували, треба відпочити, випити п'ятдесят грамів за те, що ми все-таки пройшли далі.

Ми зустрінемося в понеділок, сядемо й будемо розмовляти. Є дуже багато питань, і повірте: я б сказав ті ж самі слова, якби ми не виграли.

Треба думати, як підсилити гру, тому що є питання щодо її змісту. Треба знати, як бачить це Олег Володимирович, чи є у нього сили і здоров'я (Блохін сказав, що є - прим. ред.). А я, як і раніше, готовий робити все, готовий витрачати гроші, але я хочу бачити інший, більш якісний футбол. Не "валідол", а цілісність команди з першої до останньої хвилини і величезну дисципліну на полі.

Я вважаю, що Ярмоленко підвів команду дуже сильно: він пропускає наступний матч, а ще невідомо, який у нас буде суперник, і де ми будемо грати.

Всі ці речі ми повинні говорити відкрито в очі і не соромлячись. А після того, як ми зустрінемося, ми, природно, зберемо прес-конференцію і розповімо, що ми вирішили.

Хочу також подякувати журналістам за вашу роботу в цьому році, іноді чесну, іноді упереджену. Іноді нас надто критикували, але повірте мені, без вас цієї перемоги, можливо, не було б.

Нагадаємо, що "Динамо" посіло друге місце в групі G.