Баскетболісти «Хіміка» виграли у грецького ПАОКа в Кубку Європи

Як повідомляє кореспондент УНІАН, це був матч 9-го туру групового етапу змагань.

Цей матч був багато в чому визначальним для «Хіміка». У разі перемоги команда гарантувала собі місце в другому груповому етапі змагань. І гра вийшла вельми сумбурною, з явними перепадами для обох команд.

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Перша чверть пройшла у відносно рівній боротьбі й завершилася з мінімальною перевагою господарів майданчика в 4 бали – 15:11. А ось наступні дві чверті команди по черзі провалили. Другий період закінчився розгромом южненців 8:22, а греки, у свою чергу, провалилися в третій 10-хвилинці – 25:11.

Доля матчу вирішилася в завершальному періоді, де набагато більш вдалими були українські баскетболісти – 22:14

Кращим гравцем матчу в складі господарів майданчика став американський легіонер Пол Ділейні, який набрав 16 очок. Ще три американці в складі «Хіміка» набрали по 15 балів – Метт Гейтенс, Дмамал Шулер і Ромео Тревіс.

Таким чином, після 9 ігор у «Хіміка» 6 перемог при 3 поразках і команда займає друге місце в турнірній таблиці слідом за російським БК «Нижній Новгород».