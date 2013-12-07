Українські біатлоністки виграли естафету на етапі Кубка світу

Жіноча збірна України з біатлону посіла перше місце в естафеті на другому етапі Кубка світу. Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Жіночу естафету українки провели в оптимальному складі – Юлія Джима, сестри Валентина і Віта Семеренки і Олена Підгрушна. Упродовж усієї естафети наші спортсменки були в лідируючій групі, а вирішальною стала стрільба на шостому вогневому рубежі, «стійка» на третьому етапі. Тут одразу три помилки допустила представниця збірної Росії Катерина Шумілова, а спортсменка збірної Німеччини Франциска Хільдебранд і зовсім змушена була подолати штрафне коло, так і не закривши одну мішень. У результаті, після цього етапу українки випереджали найближчих переслідувачів – росіянок – на 20 секунд, а німок – на 40.

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На останньому етапі ідеальну точність у поєднанні з високою швидкістю показала нинішня чемпіонка світу в спринті Олена Підгрушна, яка випередила в підсумковому протоколі найближчу суперницю із збірної Німеччини на 56 секунд.

Пізніше сьогодні в рамках етапу Кубка світу також відбудеться чоловіча естафета.

Як повідомляв УНІАН, етап Кубка світу в Хохфільцені (Австрія) триватиме до 8 грудня.