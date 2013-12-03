ФІФА визначила склади корзин на жеребкування чемпіонату світу-2014

Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА) опублікувала склади корзин, в які поміщено 32 команди-учасниці майбутнього чемпіонату світу-2014 у Бразилії. Про це повідомляє офіційний сайт організації.

32 команди розділено на 4 корзини. Згідно з процедурою жеребкування, з кожної корзини в кожну групу потрапить по одній команді. Таким чином, буде сформовано 8 груп. Рівно половина команд, які зайняли на груповому етапі 1-2 місця, стануть учасниками плей-офф. Починаючи з 1/8 фіналу, найсильнішу команду світу визначатимуть за системою з вибуванням.

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Склад корзин такий: 1 - Аргентина, Бразилія, Бельгія, Колумбія, Німеччина, Іспанія, Швейцарія, Уругвай; 2 - Алжир, Камерун, Чилі, Кот'д-Івуар, Еквадор, Гана, Нігерія; 3 - Австралія, Коста Ріка, Гондурас, Іран, Японія, Корея, Мексика, США; 4 - Боснія-Герцеговина, Хорватія, Англія, Франція, Греція, Італія, Нідерланди, Португалія, Росія

Відзначимо, що пізніше одна команда з четвертої корзини, де зараз 9 збірних, буде переміщена до другої, в якій на даний момент 7 команд.

Жеребкування ЧС-2014 відбудеться 6 грудня.