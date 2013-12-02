Олег Блохін: У мене кожного дня діалоги з Ігорем Суркісом

Після матчу з «Севастополем» наставник київського «Динамо» Олег Блохін в інтерв'ю телеканалу «Футбол» поділився своїми враженнями про перемогу і думками про майбутнє в команді , яке тренер обговорить з президентом клубу Ігорем Суркісом.

Зокрема, Блохін сказав: «Чи буде діалог з Ігорем Суркісом? У нас з ним кожен день діалог. Напевно, після матчу з «Рапідом» ми з ним зустрінемося і обговоримо всі наші питання».

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Говорячи про минулу гру з «Севастополем» тренер зазначив: «На першому місці був результат, тим більше, погодні умови не сприяли якісній грі. Якби Джермейн Ленс використовував свої моменти, то все б склалося по-іншому, але гра вийшла дуже важкою. Хлопці переживали через програш з «Генком» і я вітаю їх з тим, що змогли сьогодні здобути три очки».

Окремо тренер зачепив і тему низькою реалізації моментів: «Ми нічого не встигаємо зробити, постійно в переїздах, постійно в літаках. Коли ми відставали на 11 очок від лідерів у чемпіонаті, всі говорили, що нас можна списувати з рахунків. Але ми наблизилися до лідерів і наступна гра з «Шахтарем» (відбудеться 1 або 2 березня - УНІАН) буде вирішувати долю чемпіонства, напевно».

Як повідомляв УНІАН, «Динамо» виграло в матчі 18 -го туру Прем'єр-ліги у «Севастополя» з рахунком 2:1.