"Будівельник" програв ЦСКА в матчі Євроліги

У Києві завершився матч 7-го туру першого групового етапу Євроліги, в якому "Будівельник" програв московському ЦСКА з рахунком 74:82.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, ця поразка стала шостою для киян у нинішньому турнірі.

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Матч розпочався зі спурту киян, які повели 7:2. Але армійці дуже швидко оговталися, зрівняли рахунок і в подальшому більше вели в рахунку, ніж відігравалися. Вирішальним же в стартовій 10-хвилинці став красивий кидок Андрія Воронцевича - 17:18 .

На початку другої чверті чемпіони Росії різко накрутили темп і створили цілком комфортний відрив "+12". Але, киянам знайшлося чим відповісти. Серія точних 3-очкових кидків дозволила команді істотно скоротити відставання і зберегти інтригу на другу половину гри - 35:40.

У третій чверті "будівельники" продовжили погоню за суперником і до середини 10-хвилинки вийшли вперед з різницею в 3 очки - 48:45. Але хвилинна перерва тренера ЦСКА Етторе Мессіни пригальмувала ривок господарів майданчика. Тим не менше, після третього періоду кияни мали мінімальну перевагу - 59:58.

Все вирішилося в четвертій 10-хвилинці, де в кінцівці більш холоднокровними виявилися москвичі. Лідером ЦСКА в цей момент був Мілош Теодосич. У пудсумку - 74:82.

Найкращим гравцем матчу у складі господарів майданчика став американський легіонер Блейк Ехерн, який набрав 21 очко.

Таким чином, "будівельники" програли шостий матч Євроліги з семи на першому груповому етапі і займають останнє місце в турнірній таблиці.