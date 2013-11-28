Блохін: Хочете зняти Блохіна - знімайте

Головний тренер київського футбольного клубу "Динамо" Олег Блохін після матчу з бельгійським "Генком" в рамках Ліги Європи (1:3) відповів на запитання журналістів.

Про це повідомляє офіційний сайт київського клубу.

Зокрема, на питання про те що команда не демонструє активності в багатьох матчах цього сезону тренер відповів: "Скажіть тоді, в яких ще (крім сьогоднішнього)? Перерахуйте! Хочете зняти Блохіна - знімайте, пишіть далі. Ви бачите, помічаєте тільки погані моменти. Об'єктивності у вашій оцінці бути не може".

Коментуючи гру Блохін зазначив: "Сказати, що я засмучений - нічого не сказати. По тому, як гра складалася, не міг уявити, що могли програти. Все почалося з пенальті. Я, щоправда, так і не зрозумів, був там насправді фол в штрафний чи ні. У другому таймі творилося щось незрозуміле. Створювали моменти і після другого голу, контролювали гру. Не можу сказати, що "Генк" нас перегравав. Не очікував сьогодні 1:3, чесне слово, не очікував. Багатьох гравців своєї команди я не впізнав сьогодні на полі".

Як повідомляв УНІАН, київське "Динамо" програло в матчі п'ятого туру групового етапу Ліги Європи УЄФА бельгійському "Генку" з рахунком 1:3.