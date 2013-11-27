"Шахтар" розгромив "Реал Сосьєдад" в Лізі чемпіонів

У Донецьку завершився матч 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів, в якому "Шахтар" обіграв іспанський "Реал Сосьєдад" з рахунком 4:0.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, ця перемога дозволила гірникам вийти на друге місце в турнірній таблиці.

Клуб з Сан-Себастьяна зміг грати більш-менш на рівних з гірниками тільки в першому таймі. Але, навіть у ці 45 хвилин, гірники зуміли забити перший гол і повести в рахунку. А після перерви "Шахтар" забив ще три голи і, в підсумку, розгромив суперника. УНІАН провів онлайн-трансляцію матчу, де можна простежити за ходом гри.

У паралельній грі групи "А" німецький "Байєр" з Леверкузена програв англійському "Манчестер Юнайтед" з рахунком 0:5. Німці дозволили донецькому клубу випередити себе в турнірній таблиці і вийти на друге місце.

Таким чином, у МЮ після 5 турів на рахунку 11 очок і манкуніанці очолюють турнірну таблицю групи А. Далі йде "Шахтар" - 8 балів, "Байєр" - 7, "Реал Сосьєдад" - 1.