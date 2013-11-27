Блохін був здивований результатом першої гри з «Генком»

Про це, як повідомляє прес-служба ФК «Динамо», він заявив на передматчевій прес-конференції, перед грою двох команд у Бельгії.

Зокрема, Блохін сказав: «Швидше, я був здивований результатом. Ні за яких умов не повинні були програвати в Києві. Але результат гри визначається голами».

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Стосовно підготовки до матчу тренер зауважив: «Ми показали команді голи в матчі «Ген »-«Остенде», коли «Генк» програв з рахунком 0:4. Коли ми грали перший матч, «Генк» був на шостому або сьомому місці, а зараз якби вони виграли у «Остенде», були б у лідерах національного чемпіонату. За цей час команда змінилася. Ми будемо це враховувати».

Також Блохін зазначив, що прибулі в Генк гравці «всі здорові, на всіх розраховуємо».

Як повідомляв УНІАН, матч Ліги Європи УЄФА «Генк» - «Динамо» відбудеться 28 листопада.