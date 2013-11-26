Будівництво чотирьох арен до Євробаскету-2015 йде за графіком

Будівництво чотирьох арен до Євробаскету-2015 - у Києві, Львові, Одесі і Дніпропетровську - йде за графіком.

Про це УНІАН повідомили у компанії United Basketball Investments, яка є інвестором і девелопером чотирьох мультифункціональних арен, які зводяться у рамках підготовки України до європейського чемпіонату з баскетболу.

На сьогодні будівельні майданчики перебувають на активному етапі будівництва або готуються до даного етапу. До кінця року на всіх майданчиках буде завершений підготовчий етап: встановлено фундамент і протестовано палеве поле. У січні 2014 року вже почнуть зводити каркаси будівель.

Зокрема, в Києві продовжується демонтаж старих будівель і споруд. На сьогодні демонтовано 15 із 17 будівель, які підлягають зносу. Паралельно проходить облаштування палевого поля, прокладені тимчасові мережі і комунікації. В Одесі виконані тимчасові інженерні мережі, організовано тимчасові дороги і під'їзди. На майданчику йде активна розробка котловану: заміщаються насипні, непридатні для будівництва грунти на піщаний грунт, на якому незабаром буде улаштована монолітна залізобетонна плита фундаменту. У Дніпропетровську йде активна фаза будівництва: завершено випробування паль, прокладені тимчасові мережі і комунікації. Продовжується робота із заміщення непридатних для будівництва грунтів. На місяць раніше, ніж на інших майданчиках, - у грудні почнеться зведення монолітного залізобетонного каркаса будівлі. А у Львові завершена програма випробування паль, закінчуються підготовчі роботи, забезпечені тимчасові мережі і комунікації, організовані тимчасові дороги і під'їзди.

Нагадаємо, згідно із раніше затвердженим планом будівництва і фінансування, всі чотири мультифункціональні арени – у Києві, Львові, Одесі і Дніпропетровську, будуть введені в експлуатацію у другому кварталі 2015 року.

Раніше стало відомо, що Європейське відділення Міжнародної федерації баскетбольних асоціацій (ФІБА-Європа) дещо занепокоєне станом будівництва арен до чемпіонату Європи з баскетболу 2015 року. Про це сказав генеральний секретар організації Каміл Новак, який має намір відвідати Україну з інспекційним візитом у грудні.

"До старту чемпіонату залишається менше двох років, а обсяг підготовчої роботи - величезний. Україна не може зволікати з підготовкою до турніру. Я наразі не хочу давати ніяких оцінок напередодні мого візиту, але ми у ФІБА-Європа дещо стурбовані, зокрема станом будівництва арен, адже це ключовий елемент проекту", - навела його слова прес-служба Місцевого організаційного комітету "Євробаскет 2015".