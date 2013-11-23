"Чорноморець" вийшов у лідери Прем'єр-ліги

Як повідомляє кореспондент УНІАН, це була гра 17-го туру.

Матч у Полтаві проходив у запеклій боротьбі, але одеситам вдалося позначити свою перевагу вже на початку гри. На 10-й хвилині єдиний гол забив Кирило Ковальчук.

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Це був другий матч туру. Напередодні, запорізький «Металург» на своєму полі приймав луганську «Зорю» і зіграв внічию – 1:1.

Таким чином, «Чорноморець» наздогнав у турнірній таблиці донецький «Шахтар» - у обох команд по 32 очки. Правда, у «Шахтаря» є гра в запасі. Також свої матчі 17-го туру ще не зіграли дніпропетровське «Дніпро» і київське «Динамо». А харківський «Металіст» тур пропускає через те, що мав проводити матч із київським «Арсеналом», який знявся з участі у змаганнях.

17-й тур Прем'єр-ліги триватиме до неділі, 24 листопада.