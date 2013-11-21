Стали відомі всі учасники чемпіонату світу з футболу

Від Європи в турнірі зіграють збірні Бельгії, Хорватії, Італії, Німеччини, Голландії, Швейцарії, Португалії, Росії, Боснії та Герцеговини, Греції, Англії, Іспанії та Франції, повідомляє РИА Новости.

Від Південної Америки, крім бразильців, які не проходили відбір як господарі змагань, на мундіалі зіграють команди Аргентини, Колумбії, Чилі, Еквадору й Уругваю.

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З африканських збірних відібралися Нігерія, Кот- д'Івуар, Камерун, Гана й Алжир. США, Коста -Ріка, Гондурас і Мексика подолали кваліфікаційний турнір від північноамериканської зони. Від Азії в чемпіонаті світу зіграють Японія, Іран, Південна Корея й Австралія, що виступає в зоні АФК з 2006 року.

Жеребкування групової стадії мундіалю відбудеться 6 грудня в місті Мата-ді-Сан-Жуан, штат Баїя, о 18.00 за київським часом.

Чемпіонат світу в Бразилії відбудеться з 12 червня по 13 липня 2014 року в 12-ти містах країни: Ріо-де-Жанейро, Ресіфі, Салвадорі, Сан-Паулу, Порту-Алегрі, Манаусі, Форталезі, Наталі, Белу-Орізонті, Бразиліа, Куябі, Куритибі. Півфінальні матчі пройдуть на стадіонах «Мінейран» в Белу-Орізонті і «Арена Корінтіанс» в Сан-Паулу. Вирішальна зустріч турніру відбудеться на «Маракані» в Ріо-де-Жанейро, місткість якого для чемпіонату світу буде дещо знижена - до 73,531 місця.