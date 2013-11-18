Молодіжна збірна України з футболу обіграла швейцарців

Молодіжна збірна України з футболу (вік гравців - до 21 року) обіграла команду Швейцарії у грі відбіркового турніру Чемпіонату Європи з рахунком 2:1.

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Для збірної України це була третя гра відбіркового циклу. Перед цим команда Сергія Ковальця програла у Львові хорватам (0:2), а також обіграла в гостях команду Латвії - 5:1.

У матчі, який відбувся в швейцарському Туні, все було вирішено у стартові 15 хвилин. Голи забили Владислав Калитвинцев (8-а хвилина) і Руслан Бабенко (15). До того ж, в обох випадках не обійшлося без рикошетів.

В інший час українці контролювали м'яч і, хоч і не без проблем, довели гру до перемоги. За п'ять хвилин до кінця матчу єдиний гол у складі швейцарців забив Леонардо Бертоне.

Таким чином, після 3 ігор на рахунку українців 6 очок і вони вийшли на третє місце в турнірній таблиці. Лідером таблиці є команда Хорватії (12 очок в 5 матчах), а друге місце займає збірна Швейцарії (9 очок в 5 матчах).