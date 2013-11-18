Форвард збірної Франції: Українці нас розлютили

Форвард збірної Франції Олів'є Жиру заявив, що втомився коментувати поразку від збірної України (0:2) у першому матчі плей-офф відбіркового турніру чемпіонату світу-2014. Футболіст вважає за краще мовчки готуватися до повторної гри, повідомляє Чемпионат.com.

"Я втомився говорити, коментувати минулий матч і майбутній. Звичайно, всередині колективу ми групами обговорюємо протистояння зі збірною України. Але нам вже час припинити балачки та почати діяти. Українці нас розлютили. Потрібно відповісти їм на полі, а не в інтерв'ю", - наводить слова футболіста французька преса.

На тему: Україна-Франція - 2:0: онлайн

Як повідомляв УНІАН, гра спочатку проходила з перевагою збірної України. І якщо в першому таймі нашій команді відзначитися не вдалося, то в другому два точні удари Романа Зозулі та Андрія Ярмоленка принесли перемогу.

Цей результат дуже важливий у переддень гри в Парижі. Тепер у столиці Франції команду Михайла Фоменка влаштує навіть поразка з мінімальним рахунком.