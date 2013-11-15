"Українські отамани" достроково одержали одне очко в бою з американцями

Як передає кореспондент УНІАН, про це було оголошено сьогодні в Києві на передматчевій прес-конференції.

За словами організаторів бою, американці привезли спортсмена, який раніше не був заявлений на турнір, що суперечить правилам WSB. Таким чином, Шеном Сімпсон (вагова категорія до 52 кг) проведе бій з представником української команди Казатом Усеналієвим, але цей поєдинок носитиме статус виставкового. Таким чином, рахунок у матчі ще до його початку став 1:0.

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Як повідомляв УНІАН, матч першого туру WSB «Українські отамани» - USA Knoсkоuts відбудеться 16 листопада в київському Палаці спорту. Трансляція матчу - на телеканалі «2+2».